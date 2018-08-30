Грузовой корабль «Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане

В российском Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» после недельного эксперимента был сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

В ЦУПе сообщили, что основная часть корабля сгорела в плотных слоях атмосферы, обломки «Прогресса» приводнились в несудоходном районе Тихого океана, передает ТАСС.

Напомним, «Прогресс МС-08» находился в составе МКС с февраля 2018 года. 23 августа грузовой корабль был отстыкован от Международной космической станции, после чего неделю использовался для проведения научного эксперимента.