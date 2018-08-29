В США отреагировали на сообщения о переговорах с властями Сирии в Дамаске

Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт прокомментировала сообщения о встрече представителей США с властями Сирии, якобы состоявшей в июне в Дамаске.

По словам Науэрт, сообщения о встрече представителей США с властями Сирии, якобы состоявшей в июне в Дамаске, «не отражают реальность», передает ТАСС.

Напомним, по утверждениям ливанских СМИ, в июне в Дамаске состоялась встреча высокопоставленных представителей американских спецслужб и руководства служб безопасности Сирии. В МИД России сочли сообщения о встрече спецслужб США и Сирии «фейком».