Арабским странам предрекли огромные экономические потери из-за водного кризиса

ООН и Всемирный банк опубликовали совместный доклад о водном кризисе, из-за которого арабские страны могут понести серьезные экономические потери, сообщает Magrib Arab Press.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирный банк выпустили доклад под названием «Управление водой в хрупких системах: укрепить сопротивляемость потрясениям и продолжительным кризисам на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА)». Согласно документу, экономические потери арабских стран могут составить от 6 до 14% ВВП к 2050 году.

«Неэффективная политика в сфере водных ресурсов в странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) поставила население региона перед лицом последствий проблемы дефицита воды, которая становится все более и более серьезной по причине растущего спроса на воду и происходящих климатических изменений», – говорится в докладе, передает ТАСС.

Авторы отмечают, что более 60% населения БВСА проживает в зонах, «сильно или очень сильно страдающих от водного стресса». Среднемировой показатель при этом равен 35%. В докладе утверждается, что нехватка воды «может стать фактором дестабилизации в странах БВСА».

«Экономические потери влекут за собой рост безработицы, а дефицит воды негативно отражается на традиционных средствах существования, таких как сельское хозяйство», – сказано в документе.

Координатор ФАО по странам БВСА Паскаль Стедуто подчеркнул, что водный кризис может «спровоцировать проблемы в области продовольственной безопасности и вызвать вынужденное перемещение людей». По его словам, кризис способен привести к неудовлетворенности населения неспособностью правительств гарантировать базовые нужды.