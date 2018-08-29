В США заявили о тайном финансировании Россией новостных порталов в Прибалтике

Российское правительство тайно профинансировало группу на первый взгляд независимых новостных сайтов в Прибалтике и Восточной Европе, чтобы публиковать там тексты, «надиктованные» им Кремлем, пишут американские СМИ.

Чтобы финансировать сайты в странах Прибалтики, Восточной Европы и Центральной Азии, были созданы «тайные компании». Схема обнаружилась якобы благодаря полученной BuzzFeed News переписке в Skype эстонской издательской компанией Postimees и журналом Re: Baltica, пишет BuzzFeed.

Переписка изъята следователями. Она, как утверждается, раскрывает практику России по попыткам влиять на общественное мнение в регионе.

Порталы, якобы профинансированные Россией, представляли себя независимыми новостными агентствами, однако на самом деле сайты пишут «под диктовку Москву», утверждает BuzzFeed.

В Эстонии эту «вскрытую практику» России называют «информационной войной». Утверждается, что «российские пропагандистские» сайты в Прибалтике действуют уже несколько лет, однако в последнее время их работа стала более интенсивной.

В частности, в 2014 году в странах Прибалтики было объявлено о запуске трех новых веб-сайтов под названием Baltnews. Они были названы независимыми, неполитическими, развлекательными. Однако, пишет BuzzFeed, реальность оказалась другой – сайты «были профинансированы» Москвой и якобы контролировались одним из крупнейших государственных медиа-агентств в России – речь идет о «России Сегодня».

Именно представитель «России Сегодня» общался через Skype с представителем Baltnews, утверждает портал, и давал указания относительно публикаций.

На Западе регулярно называют российские СМИ «пропагандистскими». В частности, RT называют «орудием мягкой силы» России.