Минфин назвал сумму расходов на реализацию идей Путина по пенсионным изменениям

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что реализация предложений президента России Владимира Путина по пенсионным изменениям дополнительно потребует около 500 млрд рублей за шесть лет.

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей. Это потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

По его словам, предложения президента направлены на «улучшение социального обеспечения людей, в первую очередь в предпенсионном возрасте, на улучшение социального обеспечения пенсионеров». Силуанов отметил, что реализация идей Путина «конечно, требует финансовых затрат».

Глава министерства добавил, что необходимые средства «будут изысканы в бюджете ПФР». По его словам, объем трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные президентом инициативы.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.