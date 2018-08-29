Главы Ульяновской и Владимирской областей оценили позицию Путина по пенсиям

Губернаторы Ульяновской и Владимирской области Сергей Морозов и Светлана Орлова поддержали предложения президента Владимира Путина по изменениям в пенсионное законодательство.

«Отрадно, что и наши инициативы и предложения были услышаны и нашли отражение в позиции президента. Главное, что, наконец, на уровне государства проходит обсуждение очень важного вопроса, который «Единая Россия» поднимала еще 2013 году – это возрастная дискриминация работников старшего трудоспособного возраста», – приводит слова Морозова его пресс-служба.

По его словам, необходимо не только обеспечить защиту трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также ужесточить ответственность работодателей за «возрастную дискриминацию».

«Еще один важный момент – это сохранение уникального для нашей страны социального института – «института бабушек». В этой связи очень правильное решение об установлении пенсионного возраста на отметке 60 лет, который будет корректироваться в меньшую сторону в зависимости от количества детей», – подчеркнул Морозов.

«В российских семьях младшее поколение росло на руках старших мам – бабушек. И изменение пенсионного законодательства призвано стабилизировать демографический баланс, а также обеспечить достойный уровень жизни граждан пенсионного возраста», – добавил ульяновский губернатор.

Глава Владимирской области Светлана Орлова также поддержала предложения Путина по пенсионным изменениям.

«Из истории своей работы помню, когда пустой был бюджет пенсионного фонда. Когда вся страна бастовала и пенсии людям не платились. Сейчас все по-другому. Пенсии платятся, задержек нет, льготы учтены. Но мы, абсолютно правильно сказал Владимир Владимирович, открыто обращаясь к людям, что мы должны на это пойти. То, что касалось женщин – пожалуйста, это будет 60. Те, кто уходит сейчас, может на пол года раньше это сделать», – цитирует «Рен-ТВ» Орлову.

Она напомнила, что сейчас есть возможности получить новые профессии. Орлова также отметила, что важно поддерживать многодетные семьи и сохранять региональные льготы.

«И абсолютно правильно, объективно, открыто Владимир Владимирович сегодня это объяснил. Конечно, региональные законодательные собрания будут принимать бюджеты. Льготы все будут учтены. Конечно, по каждой категории уходящих еще надо будет посмотреть», – добавила губернатор Владимирской области.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.