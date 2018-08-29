Оперная певица в Перми попала в больницу после избиения коллектором за чужой долг

Пермскую оперную певицу Валерию Лебедеву пришлось госпитализировать после того, как за чужой долг ее избил один из коллекторов.

Мужчины, вломившиеся в квартиру Лебедевой, называли ее Светланой и требовали вернуть долг. Возмущенная певица начала снимать происходящее на видео, после чего ее избили, сообщает 59.ру.

Лебедева написала заявление – и коллектора удалось задержать. В отношении 37-летнего пермяка возбудили административное дело по статье «Побои».

Артистка рассказала, что сначала лечилась дома, однако потом почувствовала существенные ухудшения состояния. Певицу пришлось поместить в больницу.

«Меня пинали по голове ногами, по виску и затылку. Квартира в собственности у нас с момента постройки дома. Там жили мои бабушка, мама, а теперь и я. Никогда (квартира) не сдавалась. Никакая Светлана не проживала. Почему коллекторы пришли к нам, я не знаю. Долгов не имею», – рассказала Лебедева.