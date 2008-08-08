Бортко посоветовал Лимонову не смотреть фильм «Собачье сердце»

Автор экранизации повести «Собачье сердце» Владимир Бортко заявил, что уважает писателя Эдуарда Лимонова, однако фильм ему посоветовал не смотреть.

«Я уважаю писателя Лимонова. Но что касается его заявления (о произведении «Собачье средце» – прим. ВЗГЛЯД), я первым делом советую ему не смотреть кинофильм. Я к этому серьезно не отношусь. Чужая душа – потемки», – сказал Бортко.

Также он отметил, что в фильме старался максимально точно передать смысл книги, сообщает «Говорит Москва».

Ранее Лимонов в беседе с блогером Юрием Дудем предложил запретить и фильм, и само произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце», так как там, по его мнению, пропагандируются идеи социального дарвинизма.