На Украине посетителей не пустили в ресторан из-за хиджаба

В Сумах девушку в хиджабе и темнокожего парня не пустили в ресторан под предлогом того, что они иностранцы.

Британец Халид Айман и украинка Дарья Богатырь заранее забронировали столик в ресторане, чтобы отметить приезд в Сумы, где родилась девушка, сообщает ТСН. Однако официанты не пустили пару в заведение из-за цвета кожи мужчины и хиджаба, в который была одета девушка.

«Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку это частное заведение», – заявил официант. Также сотрудники кафе требовали от посетителей предъявить паспорта.

Объяснения официантов, которые Дарья сняла на видео, повергли ее жениха-британца в шок. «Я не понимал, что происходит, а когда она объяснила мне – у меня случился шок. Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи как дискриминация – недопустимы ни в одной стране ЕС», – сказал Айман.

В итоге пара написала заявление в полицию. После этого девушке позвонила хозяйка ресторана.

«Она очень извинялась, но сказала: почему вы, когда зашли, не показали паспорт, что вы являетесь гражданкой Украины? Мы были просто шокированы. И она сказала, что я вам дам тогда карточку и если работники будут меняться, то они будут знать, что вы сможете зайти. То есть эта ситуация будет повторяться снова и снова. Если не мы – будет кто-то другой», – посетовала Богатырь.

Юристы заявили, что действия сотрудников заведения «подпадают под уголовный кодекс». «То есть нарушение равенства граждан в зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. И санкции этой статьи предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет», – заявил адвокат Виктор Зацепин.

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