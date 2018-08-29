Россия попросит Турцию выдать дочь чеченского чиновника

Генеральная прокуратура России готова направить запрос о выдаче задержанной в Турции дочери экс-главы руководителя УФМС по Чечне Асу Дудуркаева, Седы, сообщили в ведомстве.

Запрос будет направлен, когда появится официальная информации о задержании Дудуркаевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Также в ведомстве подтвердили, что Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании. «Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК РФ», – сказал начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной.

Напомним, в начале августа российское генконсульство в Стамбуле обратилось к властям Турции с просьбой предоставить данные о задержании Седы Дудуркаевой, которую заподозрили в связях с запрещенной в России группировкой ИГ*.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил руководителя УФМС России вв республике в отставку из-за того, что его дочь оказалась «в рядах ваххабистов».