Прилепин рассказал о возбуждающих факторах в Instagram

По мнению писателя Захара Прилепина, в соцсети Instagram сложился тренд: «лучистые девушки» фотографируются на фоне большого количества еды, и задается вопросом, действительно ли это эротично.

«В Instagram сейчас увидел. Сидят утренние какие-то лучистые девушки (девушка, одна, в одном Instagram, и вторая во втором) и перед ними таз-другой еды, которую они типа собираются съесть. Проснулись, потянулись и кушают. Это такой, видимо, тренд: сфотографироваться с тазом еды. Обязательно должны быть какие-то макароночки, креветочки, круасанчики. Нет бы: окрошка, квасок, сальца кусок, гречневая каша с тушенкой», – написал Прилепин на своей странице в Facebook.

«Я просто вот думаю: а что, это правда эротично? Там же все построено на всяких возбуждающих факторах, все эти Instagram: я по ним жизнь буржуазии изучаю. Но чего возбуждающего в этих блюдах с макаронами? Я чего-то не понимаю, наверное. Может, они хотят показать, что у них парень обеспеченный? Макароны может купить. Или у них, в 90-е, было голодное детство, и они отъедаются?», – спрашивает писатель.

Прилепин задается вопросом, почему девушки «никогда не фотографируются (с книжками – вычеркнул) с коллекцией любимых пластинок?»

В конце поста писатель уточняет, что нет фото, на котором видно, что пользовательницы соцсети все съели:

«Сидят лучистые девушки, смотрят на два пустых тазика, глаза осоловелые, и только круасанчик остался, надломанный, но не побежденный. И она косит на него тоскующим взглядом: «...нет, все, хватит, пойду теперь на воздушном шарике летать. Нет, даже, на трех шариках, один устанет»)», – отмечает Прилепин.

Ранее в соцсетях раскритиковали продюсера Яну Рудковскую за подарок подруг: женщина опубликовала в Instagram фото большого блюда с моллюсками.