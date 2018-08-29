Совфед заявил о поддержке предложений Путина по пенсиям

Совфед поддержит инициативы президента Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства, заявил глава комитета со соцполитике Валерий Рязанский.

«Совет Федерации поддержит предложения президента Росси по изменению пенсионного законодательства, рассматриваемый в парламенте пакет законов будет рассмотрен до конца года», – передает РИА «Новости» слова Рязанского.

Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.