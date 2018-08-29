Китай опроверг строительство военной базы в Афганистане

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин опровергла информация о строительстве Китаем военной тренировочной базы в Афганистане.

«Эти сообщения не соответствуют действительности», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

Напомним, в среду газета South China Morning Post сообщила, что Китай начал строить первую военно-тренировочную базу на северо-востоке Афганистана в рамках развития сотрудничества с Кабулом в борьбе против терроризма.