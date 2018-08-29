СК занялся дракой челябинских депутатов

В Челябинске возбудили уголовное дело по факту нанесения побоев депутату Калининского райсовета Кириллу Чиглинцеву со стороны его коллеги из Советского райсовета Сергея Шумакова.

Расследование ведет руководитель следственного отдела СК по Металлургическому району Челябинска Андрей Менщиков, сообщает Ura.ru.

По словам Чиглинцева, его и свидетелей вызвали на допрос, проводится повторная экспертиза медицинских документов для установления степени тяжести повреждений.

В пресс-службе регионального управления СК подтвердили, что такое уголовное дело расследуется.

Речь идет о событиях, произошедших еще 22 февраля. Чиглинцев отдыхал с компанией в кафе «Сухуми», куда позже подъехал Шумаков с тремя товарищами. Как рассказывали очевидцы, во время перекура Чиглинцев пошутил над кепкой Шумакова. В ответ тот якобы его несколько раз ударил.

Чиглинцев зафиксировал в травмпункте вывих левого плеча, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины на голове и теле, а также обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Шумаков отрицает, что такой инцидент в принципе был.