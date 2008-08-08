Самолет НАТО спровоцировал экстренное снижение лайнеров над Японским морем

Неопознанный самолет, предположительно самолет-разведчик Североатлантического альянса, второй раз за сутки спровоцировал экстренную смену эшелонов гражданских судов над Японским морем, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Неопознанный самолет утром в среду вновь самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления 10 воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, самолет летел вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря. Он не отвечал на запросы с земли, но был зарегистрирован как воздушное судно НATO. По словам источника, речь вновь может идти о самолете-разведчике.

Чтобы исключить угрозу столкновения диспетчерам пришлось менять эшелоны четырех пассажирских самолетов.

Аналогичный случай произошел во вторник. Тогда два китайских самолета были вынуждены экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения.