На особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами

Вооруженные автоматами неизвестные во вторник вечером напали на особняк бывшего председателя кассационного суда Армении Армана Мкртумяна, есть пострадавшие, сообщила представитель СК страны Сона Трузян.

«28 августа, примерно в 22.00 (21.00 по Москве) трое вооруженных автоматами людей в масках проникли в особняк бывшего председателя кассационного суда в селе Дзорахбюр (в 16 км от Еревана). В это время в доме находились сам Мкртумян и члены его семьи», – передает РИА «Новости» слова Трузян.

По предварительным данным, нападавшие открыли беспорядочный огонь. «Один из предположительно совершивших преступление был обезврежен и задержан. В следственном управлении СК по Котайкской области возбуждено дело по статьям «разбойное нападение» и «незаконное приобретение и хранение оружия», – сказала Трузян.



По ее словам, в результате нападения пострадали несколько человек.

В полиции республики сообщили, что ранения в результате нападения получил сам хозяин дома.



«Арман Мкртумян и несколько человек получили огнестрельные ранения, ведутся масштабные оперативные мероприятия для поимки преступников», – передает ТАСС сообщение полиции.



По предварительным данным, нападавших было трое, после нападения они скрылись.

