Бывшему замгендиректора «Аэропортов Красноярья» вынесли приговор

Советский районный суд Красноярска признал бывшего заместителя гендиректора ФКП «Аэропорты Красноярья» виновным в получении взяток.

Суд установил, что с 2014-го по 2017 год обвиняемый (его имя официально не называется) занимал должность начальника отдела материально-технического снабжения ФКП и «систематически получал от директора одной из коммерческих фирм взятки в виде имущества (вещи, автомобильное оборудование, запасные части) за совершение действий по выбору этой организации в качестве единственного поставщика при проведении закупочной деятельности для нужд казенного предприятия», сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сумма взяток превысила 260 тыс. рублей.

Мужчина заключил досудебное соглашение, дело рассматривалось в особом порядке. В итоге его приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и к штрафу пятикратном размере от суммы взятки.