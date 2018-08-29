Залог как условие освобождения из-под стражи отменен в Калифорнии

В Калифорнии упразднена возможность выйти из-под стражи до суда под залог, соответствующий закон подписал глава американского штата Джерри Браун.

Вопрос, отпускать ли подсудимого или оставить под стражей до суда, будет решаться в зависимости от степени риска того, что он не явится на процесс, передает РИА «Новости».

Предполагается, что большинство подозреваемых в ненасильственных преступлениях сможет оставаться на свободе без залога. Подозреваемых в тяжких и насильственных преступлениях собираются оставлять под стражей.

Сторонники нового подхода указывали на то, что возможность внести залог создает неравенство перед законом в зависимости от финансового состояния подозреваемых.

Отметим, что медианная сумма залога в Калифорнии в пять раз выше, чем в среднем по США, и составляет 50 тыс. долларов. При этом тюрьмы переполнены, но большинство заключенных в них еще не осуждены, а только дожидаются суда.

Противники закона считают, что он даст возможность опасным преступникам уклоняться от суда.