Авиация, ПВО и корабли отработали новый тактический прием «Стена»

В рамках учений в акватории Каспийского моря отработан новый тактический прием «Стена», сообщил глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В учениях участвовали корабли Каспийской флотилии, авиация, ЗРК «Бук-М3» и радиолокационная станция «Подсолнух-Э». Их совместная работа позволила существенно увеличить дальность обнаружения низколетящих целей.

При этом использовалась «особая система построения» кораблей и самолетов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что совместные тренировки авиации, Черноморского флота и Каспийской флотилии раскрывают новые боевые возможности.