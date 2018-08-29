Лидер владимирских пенсионеров назвал главный смысл обращения Путина к народу

«Особо важно, что сохранятся льготы, которые положены пенсионерам сейчас, то есть льготы для «предпенсионеров», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер владимирского отделения Союза пенсионеров России Сергей Полуэктов, комментируя видеообращение Владимира Путина к народу об изменениях в пенсионной системе.

Лидер владимирского отделения Союза пенсионеров России Сергей Полуэктов считает, что президент России Владимир Путин в своем обращении сделал главный акцент на том, что те, кто может работать – будут работать, а те, кто не может – тем государство обеспечит необходимые льготы, даст возможность более раннего выхода на пенсию.

Полуэктов отметил, что в свои 73 года продолжает заниматься общественной работой и другими делами. «Таких активных как я очень много. Мы занимаемся активным долголетием. Как передавать опыт молодым, если ты уходишь на пенсию? Президент сказал, чтобы мы сохранили свою активность и передавали свой опыт», – подчеркнул он.

«Особо важно, что сохранятся льготы, которые положены пенсионерам сейчас, то есть льготы для «предпенсионеров», – добавил Полуэктов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил смягчение пенсионных изменений. В частности, предложено установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет. Также он предложил предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Стенограмма обращения президента выложена на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что тенденции, сложившиеся сейчас в сфере демографического развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показывают, что «тянуть дальше нельзя». «Но наши решения должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими интересы людей», – добавил он.