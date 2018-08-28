Турецкий пилот впервые совершил полет на F-35

Пилот из Турции осуществил первый полет на американском истребителе пятого поколения F-35, сообщил турецкий генштаб.

Полет совершил один из пилотов, проходящих обучение в США, передает РИА «Новости».

В планы Турции входит приобретение как минимум 100 F-35 Lightining II.