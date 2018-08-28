В Москве появится бесплатный транспорт

Столичные власти ввели бесплатный проезд на электробусах с 1 по 31 сентября.

«Новый транспорт выйдет на маршруты в первый день осени, и до конца сентября проезд на нем будет бесплатным. Соответствующее распоряжение было принято на заседании президиума правительства Москвы», – сообщается на сайте мэра Москвы.

Первый электробус будет курсировать по маршруту троллейбуса № 73 «6-й микрорайон Бибирева» – «ВДНХ (южный вестибюль)». До конца года электробусы появятся на шести маршрутах, которые проходят через 22 района столицы – маршрут троллейбусов № 73, 83, 42, 36 и 76 и маршрут автобуса Т25.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что до конца 2018 года на городские маршруты выйдут первые электробусы. С 2021 года, по его словам, Москва прекратит закупки дизельных автобусов и будет приобретать только электробусы. В 2019 и 2020 годах город планирует закупить еще 600 таких машин.