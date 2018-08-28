Коммунисты увидели «десятерых Собяниных» на выборах

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов представил в Москве предвыборную программу кандидата в мэры столицы от коммунистов Вадима Кумина и раскритиковал работу СМИ.

«Должен сказать, что мы подготовили программу, «план Кумина». Одним из основных пунктов программы Кумина является поддержка трудового народа, поддержка тех, кто хотел бы изобретать, думать, учиться и продвигать современное производство», – заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он также раскритиковал работу СМИ, которые, по его словам, «показывают что угодно окромя официальной выборной кампании» в Москве. Коммунисты планируют передать список своих претензий по освещению выборов в ЦИК и столичную мэрию.

«Разница между освещением главного кандидата и остальных составляет десять раз. Как будто бы десять Сергеев Собяниных бегут против одного Вадима Кумина», – пожаловался кандидат в мэры столицы от коммунистов.

Напомним, 9 сентября в ряде регионов, в том числе и в Москве, пройдут выборы глав регионов. В столице на пост мэра претендуют пять кандидатов: депутат Мосгордумы Михаил Балакин ("Союз горожан"), председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов ("Справедливая Россия") и действующий мэр столицы Сергей Собянин, баллотирующийся как самовыдвиженец.