Пентагон высказался о секретности переговоров с Генштабом РФ

Пентагон не рассказывает о содержании переговоров с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым, чтобы не политизировать отношения, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Данфорд сообщил, что сохраняет «канал связи» с Герасимовым все время пребывания на посту, и это нужно, чтобы «сократить риск просчетов, чтобы не давать кризисам выходить из-под контроля, а также чтобы не допускать конфликтов в ходе операций в Сирии», передает ТАСС.

«Но в самом начале установления рабочих контактов мы взяли на себя обязательство не говорить публично о содержании своих переговоров, чтобы избежать политизации наших отношений, поскольку мы действительно считаем, особенно в нынешнее критически важное время, что сохранение данного канала связи чрезвычайно важно», – пояснил Данфорд.

В этом году они несколько раз встречались и регулярно созваниваются.

В начале августа в Минобороны России заявили, что разочаровались в способности США хранить договоренности в тайне после огласки письма, направленного главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым председателю комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду о ситуации в Сирии.