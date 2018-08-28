Небензя подтвердил существование секретной антисирийской директивы в ООН

Внутренняя директива ООН, которая запрещает участвовать структурам Всемирной организации в восстановлении Сирии до политических изменений в стране, существует, несмотря на неуклюжие попытки ООН опровергнуть это, заявил постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

«Большая роль в деле возвращения сирийцев к родным очагам должна отводиться ООН и, прежде всего, Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев», – передает слова Небензи ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас управление занимает пассивную позицию, и предположил, что это может быть связано с «внутренней директивой секретариата ООН», которая была разработана в конце 2017 года департаментом по политическим вопросам «без консультации со странами-членами».

«Она существует, несмотря на неуклюжие попытки опровергать сей факт. Недопустимо выдвигать искусственные требования, которые затрудняли бы этот процесс», – заявил Небензя.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о запрете структурам ООН помогать в восстановлении экономики Сирии. В ООН эту информацию опровергли.