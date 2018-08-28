Бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Включенный в «список Бориса Титова» бизнесмен Алексей Кузнецов вернулся в Россию, и мера пресечения ему была изменена на подписку о невыезде.

«28 августа в Россию вернулся еще один участник «лондонского списка Бориса Титова» – генеральный директор ООО «Кц Агро-Информ» Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде», – сказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает РИА «Новости».

«В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка», – отметили в пресс-службе.

В понедельник стало известно о прекращении уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Каковкина из «списка Титова».

Напомним, в начале февраля Владимиру Путину был передан список из 16 бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину. В мае Путин заявлял, что в отношении беглых бизнесменов типовых решений быть не может, и каждый случай надо рассматривать индивидуально.