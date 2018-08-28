Названа стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном

Строительство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный планируется завершить до конца 2022 года, стоимость работ составит около 39 млрд рублей.

Дирекция космодрома разместила на портале госзакупок извещение о проведении закупки у единственного поставщика, передает ТАСС. В документации говорится, что оплату проведут двумя переводами: в 2018 году генподрядчик получит около 6,4 млрд рублей, в 2021 году – около 32,3 млрд рублей.

«Сроки поставки товара или завершения работы – до 31 декабря 2021 года», – отмечается в документации.

Неделю назад на космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты «Ангара».

Ранее сообщалось, что первый запуск ракеты с нового стартового стола запланирован на 2021 год.