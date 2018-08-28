Названа стоимость стартового стола для «Ангары» на Восточном

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28 августа, вторник | Последнее обновление — 17:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Пентагон сообщил об обсуждении с Россией предотвращения химатаки в Сирии
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией
Европа начинает выдвигать США собственные условия
Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники
Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии
Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину
В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
Правила джентльменской игры посыпались у нас на глазах
Сергей Худиев, публицист, богослов
Смерть Маккейна вызвала восхваления от русскоязычных американских патриотов и напоминания о войнах, развязанных при участии покойного. Но над гробом уместнее говорить похвальные слова, поэтому скажем и мы некое похвальное слово. Подробности...
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Кобзарь во стане русских воинов
Вадим Степанцов, поэт, музыкант, актёр
Песнопевец Орлух-Либединский наблюдал за рассветом в Крыму, и тревожные горькие мысли мозжечок выедали ему. Подробности...
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Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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Российский ОПК показал оружие будущего
Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»Подробности...
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