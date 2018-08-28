Россиян предупредили о проблемах с передвижением по Европе

Министерство иностранных дел России предупредило, что в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании возможны перебои.

«Великобритания – 1-2 сентября – Юстонский вокзал Лондона будет закрыт в связи с ремонтными работами; изменения в расписании движения поездов. Нидерланды – 28 августа – изменения в работе международного аэропорта Сипхол, город Амстердам вследствие технического сбоя в системе управления воздушным движением; изменения в расписании рейсов», – сообщает ведомство в своем Twitter.

Также 7 сентября перебои ожидаются в работе железнодорожного вокзала Италии в связи с забастовкой персонала. Из-за частичной забастовки с 8 по 17 сентября может измениться расписание рейсов в испанском аэропорту Сантандер.