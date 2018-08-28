Директора Львовского бронетанкового завода уволили по статье

«Укроборонпром» уволил фигурирующего в уголовном деле о растрате крупной суммы директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива, сообщила пресс-служба концерна.

«Роман Тымкив во время руководства предприятием допустил неэффективные решения, которые привели к несвоевременному ремонту военной техники. В связи с этим госпредприятие «Львовский бронетанковый завод» решением суда обязано выплатить в пользу заказчика штрафные санкции», – передает ТАСС сообщение «Укроборонпрома».

Напомним, 14 июля 2017 года нескольких руководителей ВСУ и Львовского бронетанкового завода задержали сотрудники национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) за махинации при закупках комплектующих к танкам.

Как выяснило следствие, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались бывшие в употреблении.

