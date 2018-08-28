Таганрог оккупировали комары

Жители Таганрога записали видео с оккупировавшими городскую набережную тучами комаров.

«Тысячи комаров на набережной Таганрога. Это комар-хирономид, не кусается. Живет от двух до пяти дней», – говорится в паблике «Ростов главный».

На видео видно, как руку человека облепили множество насекомых, также комарами заполнен тротуар набережной.

В июле жители Воронежа снимали на видео нашествие лягушек.