Италия пошла навстречу россиянам в вопросе виз

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что распорядился проявлять большую гибкость в выдаче виз россиянам.

«Нашей общей целью является наращивание турпотока итальянцев в Россию и россиян в Италию.Обмен способствует лучшему взаимопониманию граждан наших стран... Я дал распоряжение генконсульству Италии проявлять наибольшую гибкость в выдаче виз россиянам», – передает РИА «Новости» слова Терраччано.

«Надеюсь, что дипломатический аппарат России в Италии также облегчит получение виз для итальянских туристов, которые хотели бы посетить Россию», – передает РИА «Новости» слова посла.

«Италия в прошлом выступала за отмену визового режима с Россией, но добиться этого не удалось, потому что Италия связана обязательствами по Шенгену с другими европейскими странами», – отметил дипломат.



Посол отметил, что в последнее время туристической поток итальянцев в Россию значительно увеличился из-за успешного проведения ЧМ-2018.



При этом замминистра культуры России Алла Манилова отметила, что Италия является очень лояльной страной для российских туристов.



«У нас очень много проектов. Доминирует, безусловно, культурный туризм. По цифрам – итальянцев в Россию приезжает 200 тысяч, россиян в Италию – 1 миллион. Наш рынок выездной просто больше», – пояснила она.

