Кремлю задали вопрос об усилении средиземноморской группировки

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о целях усиления российской группировки в Средиземном море.

«Это в Министерство обороны, пожалуйста», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, с чем связано усиление российской группировки в Средиземном море.

Напомним, ранее во вторник сообщалось, что Минобороны разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за все время участия России в сирийском конфликте – в ее состав входят десять кораблей, большинство из которых оснащены крылатыми ракетами «Калибр», а также две подводные лодки.