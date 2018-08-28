Киев подтвердил отмену визита главы МИД Канады

Глава МИД Канады Христи Фриланд отменила визит на Украину из-за переговоров, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Реально жаль, что Фриланд перенесла визит из-за необходимости срочных переговоров. Удачи Фриланд и до встречи в ближайшее время», – написал Климкин в Twitter.

Ранее во вторник канадское посольство в Киеве сообщило, что визит Фриланд на Украину отменен из-за ее решения поехать на переговоры по вопросам торговли в Вашингтон в связи с «достижением прогресса» на переговорах между США и Мексикой.

Напомним, американский президент Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения вместо Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), заключенного в 1992 году.