На построенном к ЧМ-2018 стадионе отключили электричество за долги

Энергоснабжение стадиона «Самара-Арена» остановлено из-за накопившихся долгов, сообщил информированный источник.

Источник не уточнил, кто именно накопил долги, но сообщил, что в ближайшее время в правительстве региона должно пройти совещание на эту тему, передает «Интерфакс».

Тем временем генеральный директор клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб не имеет задолженностей по аренде стадиона «Самара-Арена».

«Хотелось бы заранее развеять все слухи, связанные с этой темой. Мы просто арендуем стадион, проводим на нем матч и уезжаем. Все платежи поступают вовремя», – передает ТАСС слова Шашкова.

Напомним, 27 апреля было получено разрешение на ввод в эксплуатацию последнего стадиона из принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года в России – арены в Самаре на 45 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что при строительстве «Самара Арены» украли около 2 млрд рублей.