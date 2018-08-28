Российские военные в Киргизии решили помочь семье погибшей женщины

Воинская часть России в Киргизии окажет помощь семье женщины, которая погибла в ДТП с участием российского военнослужащего, сообщили в Центральном военном округе (ЦВО).

«Командование ЦВО совместно с правоохранительными органами Киргизской Республики устанавливают обстоятельства ДТП с участием российского военнослужащего, в результате которого погиб пешеход. Командование воинской части в городе Кант окажет помощь семье погибшей», – сообщили в пресс-службе ЦВО, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области республики Мирсадык уулу Темирлан рассказал, что в ночь на понедельник в селе Лебединовка в пригороде Бишкека российский военнослужащий «на машине Hundai Tucson сбил женщину с ребенком».

Женщина погибла по пути в больницу, ребенку оказывается медпомощь. «По данному факту назначены все необходимые следственные мероприятия и экспертизы», – сказал он.

Представитель пресс-службы посольства России в Киргизии Виктор Харченко выразил соболезнования семье женщины. «В настоящий момент посольство находится на постоянной связи с правоохранительными органами республики по данному вопросу», – добавил он.

По его информации, ребенок находится в больнице.

В киргизском городе Кант с октября 2003 года работает российская авиабаза в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На базе расположены штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Военнослужащие базы обладают неприкосновенностью.