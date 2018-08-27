Боярский снимется в новом фильме о гардемаринах

Актер Михаил Боярский согласился сниматься в четвертой части фильма о гардемаринах.

Новый фильм о гардемаринах посвящен одному из эпизодов Русско-турецкой войны, Кинбурнской баталии Александра Суворова, со дня которой прошло 230 лет.

«Съемки начались 25 числа. Я еще не снимался, но согласие свое дал», – цитирует народного артиста РСФСР Михаила Боярского РИА «Новости».

Актер отметил, что будет играть шевалье де Брильи.

Полнометражный фильм «Гардемарины, вперед!» вышел в 1988 году. В картине кроме Боярского сыграли Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов и другие актеры. Режиссером картины стала Светлана Дружинина. Позже было снято продолжение – «Виват, гардемарины» и «Гардемарины-3».

В июне Министерство культуры выделило деньги на съемки четвертой части.

Напомним, ранее сборная России по футболу испортила спектакль с Боярским.