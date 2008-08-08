Канделаки назвала свое главное достижение за 10 лет

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки считает своим главным достижением за 10 лет то, что ее карьера и биография связаны с молодежью.

По словам медиаменеджера, работу с молодежными проектами можно считать лучшим способом не терять актуальности.

«Когда ты начинаешь профессионально заниматься продюсированием и достигаешь в этом успеха, к тебе приходит понимание того, что ты всегда в состоянии делать качественный продукт», – написала Канделаки в Instagram.

Она вспомнила блогеров Дмитрия Портнягина, Амирана Сардарова и Настю Ивлееву, на чьи соцсети, влоги и YouTube-каналы подписываются миллионы людей.

Канделаки заявила, что отчетливо понимает, что телевидение остается крайне консервативным.

«В то время как YouTube постоянно раздвигает границы возможного. С точки зрения конкуренции, это большая проблема для тех, кто создает классический телевизионный контент. Чем закончится это соперничество, все еще неясно. Придут ли интернет-герои к телевизионной аудитории, согласившись с ограничениями формата, или мы расширим его рамки и сможем обратить интерес интернет-аудитории на себя?», – считает медиаменеджер.

Она отметила, что главный вопрос этой конкуренции состоит в том, сможет ли профессиональное телевидение удержать молодежную аудиторию, или YouTube займет все кнопки на пульте.

Ранее Тина Канделаки раскритиковала россиян за «постоянный негативный бубнеж».