Полиция Украины попросила лишить водительских прав экс-посла страны в США

Украинская патрульная полиция попросила суд на год лишить бывшего посла Украины в США Александра Моцика водительских прав.

Кроме того, ему грозит штраф в 10 тыс. гривен (примерно 360 долларов), пишут «Украинские новости».

Протокол на Моцика об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии направлен в суд.

Напомним, Моцика поймали на пьяной езде в Киеве.