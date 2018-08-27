Под Волгоградом заключенные избили сотрудников ФСИН

Следователи возбудили против заключенных уголовное дело об избиении сотрудников колонии общего режима в городе Волжском.

«По данным следствия, поздно ночью 19 августа несколько заключенных, спрятав лица под предметами одежды, направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха стали ожидать незаконную передачу им запрещенных предметов, которые неустановленные пока следствием лица должны были перебросить через забор», – сообщается на сайте регионального СК.

Младший инспектор колонии во время обхода заметил нарушение режима. Осужденные набросились на сотрудника ФСИН, однако убежали в подсобное помещение, услышав, что он успел сообщить о происходящем по рации.

«На помощь младшему инспектору подоспели коллеги. Осужденных удалось обнаружить, однако во время пресечения их противоправных действий, они вновь попытались оказать сопротивление, накинувшись на представителей резервной группы исправительного учреждения с кулаками», – говорится в сообщении.

Заключенных задержали, применив к ним физическую силу. Нарушителей поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Трое сотрудников ФСИН пострадали при задержании, один из них находится на лечении.

«В волгоградском управлении ФСИН назначена служебная проверка, которая даст оценку действиям сотрудников колонии. В случае выявления факта превышения ими своих служебных полномочий, органами следствия будет принято соответствующее процессуальное решение», – заключили следователи.

В отношении заключенных возбуждено дело по ч.2 ст.321 УК («применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы»).

Напомним, в июне ФСИН оказалась в эпицентре скандала. После публикации в сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилась информация о подобных инцидентах и в других исправительных учреждениях страны.