Скандально известного Титушко объявили в розыск

Украинец Вадим Титушко, от фамилии которого произошло обозначающее провокаторов слово «титушки», объявлен в розыск правоохранительными органами.

«Титушко, человек, фамилия которого стало уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области», – написал первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

По его словам, Титушко подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

Напомним, в 2013 году спортсмена Титушко обвиняли в избиении журналистов во время оппозиционной акции 18 мая в Киеве. В сентябре 2013 года Шевченковский суд утвердил мировое соглашение Титушко с журналистами и приговорил его к двум годам условного наказания. Суд также запретил ему участвовать в любых политических акциях или митингах в течение двух лет.

Несмотря на попытку адвокатов Титушко запретить слово «титушки», слово закрепилось в языковом обороте.

Весной 2018 года украинские СМИ сообщали, что у Титушко появился свой бизнес – охранная фирма.