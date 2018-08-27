Семенченко ответил на заявление Муженко об Иловайске гневной тирадой

Депутат Верховной рады Семен Семенченко, комментируя слова главы генштаба ВСУ Виктора Муженко об операции в Иловайске, напомнил, что ранее руководство украинской армии обвиняло в провале нацбатальоны, которые якобы наступали на ополченцев без согласования.

«То есть Иловайск – тактическая задача, которую решали ВСУ, с привлечением добробатов. У меня нет вопросов к генералам. Эти вопросы мы будем ставить в суде. У меня вопрос к многочисленным «военным героям», «экспертам», «лидерам мнений», «волонтерам», которые в течение четырех лет ВРАЛИ обществу. Которые рассказывали о том, что «добробаты сами себя окружили», «наступали без согласования», «Семенченко завел всех в Иловайск», «комбаты получили деньги от Корбана», «ВСУ здесь ни при чем», – написал Семенченко в Facebook.

Он добавил, что уже год назад следствие признало неправоту таких высказываний. Теперь, по словам Семенченко, Муженко сам «признает авторство в данной операции».

«Вы лгали людям четыре года, чтобы авторы котлов продолжали командовать. ВРАЛИ в глаза матерям, женам, родителям погибших воинов – добровольцев. Вы утверждали, что они «высекли себя сами», что они без приказа «залезли в котел»! Что они фактически сами виноваты в своей гибели! Скажите, мерзости, вам по ночам спокойно спится?» – написал он.

Так он прокомментировал рассказ Муженко об операции в Иловайске, в том числе его заявления об участии в ней ВСУ: в наступлении на Иловайск по ходатайству МВД участвовали частично 51-я бригада, 17-я бригада и 93-я бригада.

Семенченко был главнокомандующим нацбатальона «Донбасс», который принимал активное участие в событиях в Иловайске.

Ранее Муженко заявил, что в августе 2014 года Иловайск не имел для украинских силовиков стратегического значения, не было необходимости взять и удерживать его любой ценой.

Газета ВЗГЛЯД на прошлой неделе подробно писала о событиях под Иловайском в 2014 году. Тогда, напомним, украинским силовикам удалось овладеть частью города, но позже они были окружены ополченцами. ВСУ потеряли 366 человек погибшими.

В украинских СМИ бои под Иловайском называли «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил».