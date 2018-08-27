Путин после посещения Кузбасса позвонил Тулееву

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин позвонил по телефону бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

«После встречи с руководителем области (врио главы региона Сергеем Цивилевым - прим. ВЗГЛЯД) Путин позвонил Тулееву, справился о его здоровье, а также пожелал бывшему губернатору всего самого доброго», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник Путин совершил рабочую поездку в Кемеровскую область, где встретился с врио главы региона Сергеем Цивилевым.

В апреле спикер парламента Кузбасса Тулеев рассказал, что до ухода с поста губернатора Кемеровской области у него было три преемника, а с нынешним и.о. главы региона Сергеем Цивилевым он якобы даже не знаком.

После пожара в ТРК «Зимняя вишня», который в марте унес жизни 60 человек, Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года.