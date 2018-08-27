Блогер «нашел, к чему придраться» в обновленной Москве

Интернет-пользователи обсуждают заявление блогера Андрея Мальгина, уверяющего, что в московском воздухе «разлита ненависть».

В своем Twitter Мальгин согласился с мнением, что российская столица «наполнена ненавистью», а все жители города – «злые» и «завистливые».

«Это так. На этой неделе провел в Москве сутки. Уже в аэропорту погрузился в разлитую в воздухе ненависть. Вроде в городе все чистенько, красивенько, ровненько, но аура тяжелейшая», – написал он.

Интернет-пользователи с блогером не согласились. «Лайфхак школоте: когда не знаешь, до чего ***** (нецензурный синоним фразы «к чему придраться» – прим. ВЗГЛЯД), ***** (придерись) до атмосферы ненависти. Дорогие ребята, если вас все вокруг ненавидят и презирают, то, возможно, проблема не в городе, а в том, что вы просто чмо какое-то душное, подумайте над этим», – призвал в ответ Станислав Яковлев (газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на его комментарий, так как он содержит нецензурную лексику).

«Пока вы не приехали, все нормально было...» – написал @ramsayka.

«Господа, что вы делаете в городе, который ненавидите? Занимаетесь попрошайничеством?» – задался вопросом @akingili5.

«А зачем они себя мучают и лезут в эту атмосфэру?» – соглашается Kir Kirzer.

«Так уж прям и ненавидит? А что стремятся все сюда? Когда любовь или женщина недоступная – ее оскорбляют. И не надо мне тут ля-ля про зажравшуюся Москву, психология отношения – одна и та же», – пишет @art8aria.

«Чушь собачья, сами вы злые», – отметил @az_ac.

«Нет никакой ненависти в воздухе. Честно, вообще не понимаю все эти гонения на Москву (один из лучших городов ИМХО, даже сравнивая с европейскими)», – считает @hlebuwek_x.

В апреле 2014 года Мальгин оказался в центре скандала после заявления о том, что День Победы – «колорадский праздник».