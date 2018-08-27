В Волгограде появилась одна из самых современных школ в стране

Взгляд
27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:13  |  vz.ru
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Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Каковы реальные последствия укрупнения регионов

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Депутат Гутенев разродился максимой на эту тему – что в регионе должно жить не менее двух с половиной миллионов человек, а хорошо бы было, чтобы аж пять–шесть. Потому что будет «меньше бюрократии». Мягко говоря, это не совсем так. Подробности...

Как Россия уступила Китаю и выиграла

Игорь Иваненко, политолог, историк
На Амуре Россия столкнулись с государством, которое смогло составить достойную конкуренцию русскому проникновению в Восточную Сибирь. Но, не знавшие европейского снобизма, наши предки смогли трансформировать вооруженный конфликт в выгодные экономические отношения. Подробности...

Как американская разведка осталась без «кремлевских источников»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Издание New York Times oпубликовало неожиданные откровения сотрудников ЦРУ. Раньше сообщалось, что Москва вмешалась в американские выборы 2016 года и готовится к вмешательству в выборы 2018-го. Теперь прозвучало нечто новое. Подробности...
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        • Положительно

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          В Волгограде появилась одна из самых современных школ в стране

          27 августа 2018, 18:18

          Текст: Никита Коваленко

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          Школа «Долина знаний» – одна из самых современных образовательных организаций не только в Волгоградской области, но и в стране, – рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, комментируя открытие школы в одном из уголков Волгограда.

          «Школа рассчитана на тысячу мест, в ней есть все, что необходимо для комфортной учебы и внеурочной деятельности: от просторных классов до передового технического оборудования», – рассказала Лариса Савина. В этом году в школу №55 ( «Долина знаний») пойдут три пары двойняшек – четверо во 2-й класса, двое – в 6-й, рассказала собеседница.

          С современной техникой и ее возможностями ребята ознакомятся в первый же день на классном часе. В опытах будут задействованы: сверхточные микроскопы, мобильный лабораторный комплекс по физике, цифровая лаборатория. Профессиональный мастер-класс в слесарной мастерской покажет учитель технологии, финалист регионального конкурса «Учитель года» Алексей Лебедев. 

          «Возглавляет школу заслуженный педагог Волгоградской области Петр Байкалов. Несколько лет назад он вошел в число пятнадцати лучших учителей страны по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года». Сегодня Байкалов подобрал такую же профессиональную команду на конкурсной основе», – рассказала Савина.

          Благодаря усилению внимания к региону со стороны федерального центра, область впервые за долгие годы получила такой большой объем средств на строительство школы, отвечающей всем современным требованиям. 

          В новой школе есть все для комфортного обучения: 40 просторных классов, оборудованных электронными устройствами и наглядными пособиями; три спортзала, в том числе и для лечебной физкультуры; школьный деловой центр; актовый зал на 336 мест; библиотеки; web-мастерские; лингафонные кабинеты; интерактивный музей, «Центр здорового питания» – столовая, где меню отображается на экране.

          Савина рассказала, что «Долина знаний» будет сотрудничать с ведущими вузами региона, что важно для подготовки востребованных кадров. «Возведение школы №55 – это хороший старт программе строительства школ в Волгоградской области», – подчеркнула Савина.

          «Долина знаний» сдана в этом году – такой объект в регионе построен впервые за четверть века. Общая стоимость проекта – порядка 600 млн рублей, из них 448 млн приходятся на государственные субсидии.

          Новая школа на тысячу мест будет востребована жителями нового микрорайона «Долина». В нем, как и в еще шести подобных строящихся в регионе, создается вся необходимая для комфортного проживания социальная и транспортная инфраструктура. В районе формируется целый образовательный кластер, включающий, помимо школы, детский сад, детские и спортивные комплексы.

          Отмечается, что участие региона в федеральных программах, совершенствование регионального законодательства и снижение административных барьеров повышают инвестиционную привлекательность Волгоградской области, позволяют применять комплексный подход к развитию территории.

          Региональные власти подчеркивают: поддержка материнства и детства является приоритетным направлением политики. Сегодня в области решаются вопросы по строительству новых детских садов и школ, модернизации имеющихся. Отметим, что еще одна такая же школа на тысячу мест с привлечением федеральных средств сейчас возводится в Камышине. Кроме того, бюджетные ассигнования будут направлены на строительство школы на полтысячи мест в Россошинском сельском поселении (Городищенский район).


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