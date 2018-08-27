В Волгограде появилась одна из самых современных школ в стране

Школа «Долина знаний» – одна из самых современных образовательных организаций не только в Волгоградской области, но и в стране, – рассказала газете ВЗГЛЯД председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина, комментируя открытие школы в одном из уголков Волгограда.

«Школа рассчитана на тысячу мест, в ней есть все, что необходимо для комфортной учебы и внеурочной деятельности: от просторных классов до передового технического оборудования», – рассказала Лариса Савина. В этом году в школу №55 ( «Долина знаний») пойдут три пары двойняшек – четверо во 2-й класса, двое – в 6-й, рассказала собеседница.

С современной техникой и ее возможностями ребята ознакомятся в первый же день на классном часе. В опытах будут задействованы: сверхточные микроскопы, мобильный лабораторный комплекс по физике, цифровая лаборатория. Профессиональный мастер-класс в слесарной мастерской покажет учитель технологии, финалист регионального конкурса «Учитель года» Алексей Лебедев.

«Возглавляет школу заслуженный педагог Волгоградской области Петр Байкалов. Несколько лет назад он вошел в число пятнадцати лучших учителей страны по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года». Сегодня Байкалов подобрал такую же профессиональную команду на конкурсной основе», – рассказала Савина.

Благодаря усилению внимания к региону со стороны федерального центра, область впервые за долгие годы получила такой большой объем средств на строительство школы, отвечающей всем современным требованиям.

В новой школе есть все для комфортного обучения: 40 просторных классов, оборудованных электронными устройствами и наглядными пособиями; три спортзала, в том числе и для лечебной физкультуры; школьный деловой центр; актовый зал на 336 мест; библиотеки; web-мастерские; лингафонные кабинеты; интерактивный музей, «Центр здорового питания» – столовая, где меню отображается на экране.

Савина рассказала, что «Долина знаний» будет сотрудничать с ведущими вузами региона, что важно для подготовки востребованных кадров. «Возведение школы №55 – это хороший старт программе строительства школ в Волгоградской области», – подчеркнула Савина.

«Долина знаний» сдана в этом году – такой объект в регионе построен впервые за четверть века. Общая стоимость проекта – порядка 600 млн рублей, из них 448 млн приходятся на государственные субсидии.

Новая школа на тысячу мест будет востребована жителями нового микрорайона «Долина». В нем, как и в еще шести подобных строящихся в регионе, создается вся необходимая для комфортного проживания социальная и транспортная инфраструктура. В районе формируется целый образовательный кластер, включающий, помимо школы, детский сад, детские и спортивные комплексы.

Отмечается, что участие региона в федеральных программах, совершенствование регионального законодательства и снижение административных барьеров повышают инвестиционную привлекательность Волгоградской области, позволяют применять комплексный подход к развитию территории.

Региональные власти подчеркивают: поддержка материнства и детства является приоритетным направлением политики. Сегодня в области решаются вопросы по строительству новых детских садов и школ, модернизации имеющихся. Отметим, что еще одна такая же школа на тысячу мест с привлечением федеральных средств сейчас возводится в Камышине. Кроме того, бюджетные ассигнования будут направлены на строительство школы на полтысячи мест в Россошинском сельском поселении (Городищенский район).