Агутин прокомментировал слухи о разводе с Варум

Российский музыкант Леонид Агутин заявил, что его жена Анжелика Варум не собирается с ним разводиться.

«Ребята, вы чего это?! Что за буря на ровном месте?! Анжелика опубликовала стихотворение «Ухожу навсегда». Кто-то, не дочитав до конца и не поняв смысла, расстроился, а кто-то обрадовался – Ура! Есть повод поглумиться!», – написал певец Леонид Агутин на своей странице в Instagram.

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 27 Авг 2018 в 3:54 PDT

По словам музыканта, журналисты решили «вытащить все пыльные скелеты, существовавшие и нет, привлечь внимание к своей желтой странице».

Варум восприняла слухи о расставании с юмором: «Вот уж и вправду, краткость – сестра таланта! Ну некогда журналистам читать целых двенадцать строк! Ограничиваются первыми двумя-четырьмя. Вывод: нужно переходить на хокку!», – заявила она в Instagram.

Ранее Варум опубликовала стихотворение, в котором ее лирическая героиня уходит, оставляя все, но о разрыве отношений не сказано ни слова.

«Весь нехитрый мой скарб, все, что взято в дорогу, безусловно мое... Только все это – ты!», – заканчивается стихотворение Варум, опубликованное в Instagram.

Ранее Агутин ответил на вопрос блогера Юрия Дудя о том, как ему удается 20 лет сохранять интерес к жене.