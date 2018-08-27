Кремлю задали вопрос нанесении авиаудара в Афганистане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сведения СМИ о якобы нанесенном авиаударе таджикскими ВВС в Афганистане.

«Это не вопрос Кремля, скорее, это нужно Министерству иностранных дел или Министерству обороны (задавать)», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что российско-таджикистанские отношения «очень насыщенные, много совместных проектов, Россия активно присутствует в экономике Таджикистана». Он также отметил, что страны активно взаимодействуют в области безопасности и охраны границ.

«Это все продолжается, и, конечно, Россия придает очень большое значение этому направлению в нашем сотрудничестве», – сказал Песков.

Ранее афганское агентство Khaama Press сообщило о нанесении ударов самолетов ВВС Таджикистана в районе Даркад в провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. Авиаудары нанесены после столкновений между местными предполагаемыми наркоторговцами и таджикистанскими пограничниками.

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана опроверг сообщения СМИ, согласно которым самолеты ВВС республики якобы атаковали территорию провинции Тахар на северо-востоке Афганистана. В Минобороны России тоже не подтвердили сведения об участии российских самолетов в этой операции.