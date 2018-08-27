Кремль рассказал о подготовке к саммиту России, Ирана и Турции

О месте и времени трехстороннего саммита России, Турции и Ирана будет объявлено после согласования всех деталей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Трехсторонний саммит готовится. Он может состояться в Тегеране, такая проработка ведется», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что объявление о саммите будет сделано «по мере окончательной готовности и согласований всех нюансов по дипломатическим каналам».

16 августа Песков говорил, что встреча лидеров трех стран в начале сентября прорабатывается, имеются соответствующие наметки.

В августе также сообщалось о готовности Москвы участвовать в организуемом Анкарой саммите Россия-Турция-Германия-Франция. Встреча, как тогда говорили источники, пока не до конца согласована со всеми участниками. Этот саммит должен состояться в сентябре в Стамбуле.