Прилепин рассказал об «избитом» актере на съемках «Обители»

Писатель Захар Прилепин прокомментировал новость о якобы избитом актере Викторе Добронравове на съемках фильма «Обитель».

«На съемках «Обители» забили артиста. Решили не гримировать, а подручными средствами отработать. Ничего, такая работа. А они что хотели. Это вам не литература. Это «Обитель». С добрым утром. Я пошутил», – написал на своей странице в Facebook Захар Прилепин, прокомментировав новость об избитом актере Викторе Добронравове.

Публикация от Виктор Добронравов (@viktor_dobronravov) 26 Авг 2018 в 12:53 PDT

Писатель уточнил, что актера «били» как в парикмахерской, поэтому никаких следов крови на форме нет:

«Как в парикмахерской. Такой специальный, под шею, халатик. И поленом по», – пошутил Прилепин.

Ранее издание «Привет Ростов» опубликовало новость о том, что актер опубликовал «шокирующий снимок в Сети», на котором артист «избит» так, что на нем «нет живого места».

Напомним, писатель заявлял, что российская литература построена по круговой системе.