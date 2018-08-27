Вероятной причиной крушения самолета в Непале назван нервный срыв пилота

Вероятной причиной крушения самолета авиакомпании US-Bangla, разбившегося 12 марта при заходе на посадку в международном аэропорту Катманду, стало нестабильное эмоциональное состояние командира воздушного судна, сообщили местные СМИ.

Как сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на результаты следствия, борт авиакомпании US-Bangla, следовавший рейсом BS 211 по маршруту Дакка – Катманду, при заходе на посадку не попал на взлетную полосу. На борту находился 71 человек, передает РИА «Новости». В пожаре, возникшем после неудачной посадки, в тот день погиб 51 человек.

По данным издания, проект окончательного доклада о расследовании причин крушения самолета содержит вывод о том, что главным фактором в трагедии стало поведение командира корабля, который «находился под воздействием стресса» и «вел себя нестабильно».

Следствие установило, что причиной этого стал конфликт пилота с одной из коллег, которая «усомнилась в его профессиональной пригодности».



«Ее недоверие и стресс заставляли его постоянно курить в кабине пилота, а также послужили причиной его нервного срыва. Капитан Абид Султан несколько раз начинал плакать и всхлипывать прямо во время полета», – говорится в докладе.



Безостановочные эмоциональные монологи командира привели к «тотальной дезориентации» его более молодого коллеги Притхула Рашида, который управлял самолетом во время посадки и до этого никогда не сажал самолет в Катманду.



Напомним, в марте самолет с 67 пассажирами и четырьмя членами экипажа потерпел крушение во время посадки в аэропорту в столице Непала Катманду. По предварительным данным, граждан России на борту рухнувшего самолета не было.