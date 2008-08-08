В Сети возмутились ансамблем «Искандерушка» из КВН

Пользователи Cети остро отреагировали на номер иркутской команды КВН «Раисы» «Ансамбль «Искандерушка», где девушки на сцене в зеленых колпаках изображали ракеты «Искандер» и «Тополь-М».

Номер, показанный в воскресенье по Первому каналу, вызвал возмущение пользователей, передает Ura.ru.

«Искандерушка» – единственный ансамбль, которому для вылета из Калининграда не нужен «шенген», – пошутила ведущая в ходе номера.

«После получения этим ансамблем Шенгена - погибнут миллионы людей, и то, что прилетит в ответ, сотрет все в пепел... Это, по их мнению, повод шутить и плясать на сцене?» – задался вопросом один из блогеров.

«Я сегодня вдруг решил посмотреть Первый канал. Включил, выключил. Ничего не понял. Что это было?..» – отметил другой пользователь.

«Да, конечно, война это о-о-очень смешно и весело, и людей на войне убивают, это тоже смешно (нет)», «Если представить себя иностранцем и посмотреть, над чем русские смеются, то выглядит все печально, не сказать омерзительно. Лучше туалетный юмор, чем такой», – заметили подписчики.

Напомним, в конце января завершилось строительство парковых зон для комплексов «Искандер-М» в Калининградской области.